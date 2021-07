Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard, Villeneuve-lès-Avignon Visite au clair de lune du Fort Saint-André Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Visite au clair de lune du Fort Saint-André Villeneuve-lès-Avignon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villeneuve-lès-Avignon. Visite au clair de lune du Fort Saint-André 2021-07-15 – 2021-07-15 Montée du fort Fort Saint-André

Villeneuve-lès-Avignon Gard EUR Impressionnante forteresse médiévale commanditée par le roi Philippe le Bel, le Fort Saint André perché sur les hauteurs du Mont Andaon tombe l’armure au coucher du soleil pour une visite intime aux lanternes et un voyage à travers le temps… dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Adresse Montée du fort Fort Saint-André Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville 43.96545#4.80228