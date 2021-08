Pont-du-Château Château Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Visite au château Château Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Durée des visites : 40 minutes environ. À 10 h et 11 h : visites accompagnées par un bénévole À 14, 15 h 30 et 17 h : visites commentées par un guide conférentier de l’OTM. Consignes sanitaires : renseignement OMT

Visites limitées à 19 pers./visite. Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme métropolitain par téléphone 04 73 98 65 00 / accueil billetterie composez le 1. Port du masque recommandé.

Découverte de la demeure seigneuriale de la famille Montboissier-Beaufort-Canilhac. Château Place de l'Hôtel de Ville 63430 Pont-du-Château

