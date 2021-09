Visite au Cairn de Barnenez Grand Cairn de Barnenez, 18 septembre 2021, Plouezoc'h.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grand Cairn de Barnenez

Le centre des monuments nationaux, gestionnaire du Cairn de Barnenez, propose des visites guidées et vous fait découvrir un monument unique “le Grand Cairn de Barnenez” datant de plus de 6000 ans sur la presqu’île de Kernelehen, situé sur la commune de Plouezoc’h dans le Trégor, à 10 km au nord de Morlaix. _L’accès au site est gratuit pendant les Journées Européennes du Patrimoine, samedi et dimanche. Des visites sont proposées à 11h, 14h30 et 16h._ Une exposition est présentée autour du Cairn : Barnenez et le cairn mégalithique.

Entrée libre – visites commentées à 11h, 14h30 et 16h / port du masque obligatoire, pass sanitaire.

Venez découvrir le Cairn de Barnenez, monument emblématique du Néolithique !

Grand Cairn de Barnenez Presqu’île de Kernehelen, 29252, Plouezoc’h Plouezoc’h Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00