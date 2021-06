Visite-atelier Yog’art en famille Château d’Auvers-sur-Oise, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Auvers-sur-Oise.

**Mercredi 21 juillet et Mercredi 25 août 2021 à 15h** **Visite-Atelier Yog’Art** En extérieur ou en intérieur, avec une médiatrice spécialisée jeune public, cette visite atelier invite les enfants et leur famille à partager un temps ludique et relaxant autour de l’éveil culturel et artistique et du yoga, dans une ambiance bienveillante et chaleureuse **Durée :** 1h **Public :** enfants et familles **Tarif :** 25€ par duo (1 adulte + 1 enfant) Inscription auprès du Jeune Public : 01 34 48 48 59 ou [[jeune.public@chateau-auvers.fr](mailto:jeune.public@chateau-auvers.fr)](mailto:jeune.public@chateau-auvers.fr) Jauges limitées / Gestes barrières demandés / Port du masque obligatoire / Activité susceptible d’être annulée sur décision gouvernementale et/ou préfectorale et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire Prévoir une tenue confortable / Tous niveaux

Chaque séance est composée de postures inspirées par le lieu, les œuvres, leurs formes et leurs évocations

Château d’Auvers-sur-Oise Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise



