Visite-atelier – Yann Lacroix et les collections des musées de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, vendredi 7 juin 2024.

Visite-atelier – Yann Lacroix et les collections des musées de Nevers Au sein de l’exposition « Le Château intérieur », les œuvres de l’artiste rentrent en dialogue avec des pièces des collections des musées de Nevers Vendredi 7 juin, 18h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Gratuit – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.nevers.fr/

Au sein de l’exposition « Le Château intérieur », les œuvres de l’artiste rentrent en dialogue avec des pièces des collections du musée archéologique de la Porte du Croux et du musée de la Faïence et des Beaux-arts. Éléments architecturaux, sculptures et peintures créent un récit nouveau et nous invitent à un voyage dans le temps

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

