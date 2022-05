Visite-Atelier “Voyage au Pays des Chaussures”

Visite-Atelier “Voyage au Pays des Chaussures”, 20 juillet 2022, . Visite-Atelier “Voyage au Pays des Chaussures”

2022-07-20 10:30:00 – 2022-07-20 12:00:00 EUR 4.5 Embarquez pour un parcours de visite qui invite au voyage et partez à la découverte des cultures à travers un objet universel; la chaussure déclinée selon les sociétés, les régions du monde et les époques + atelier dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville