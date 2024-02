[Visite & Atelier] Visite croquis Dieppe, dimanche 18 février 2024.

[Visite & Atelier] Visite croquis Dieppe Seine-Maritime

Guidée par l’approche sensible de l’artiste Lauren Bonnard, aiguisez votre oeil et votre crayon face aux oeuvres du musée. ces visites croquis se conçoivent comme une occasion de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de dessiner mais aussi celui de contempler les oeuvres avec un regard nouveau.

– Pour tous niveaux, débutants acceptées et matériel fourni · Réservation conseillée · À partir de 15 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:30:00

fin : 2024-02-18

Musée de Dieppe (Château)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie museededieppe@mairie-dieppe.fr

