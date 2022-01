Visite-atelier : Tout un cirque Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite-atelier : Tout un cirque Musée de Montmartre, 20 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 février 2022

de 11h00 à 12h30

payant

Inspirez-vous de ce lieu animé et drôle pour créer arlequins, clowns et acrobates avec plein de couleurs et d’imagination. Réalisez un cirque coloré avec des animaux en papier canson. Les ateliers auront lieu les dimanches à 11h, et les mercredis durant les vacances scolaires. Le médiateur culturel propose une visite de 30 min des collections ou de l’exposition temporaire selon la thématique de l’atelier. Les enfants réalisent ensuite une production artistique durant 1h. Musée de Montmartre 12 rue cortot Paris 75018 Contact : 01 49 25 89 42 jeunepublic@museedemontmartre.fr Atelier;Enfants

Date complète :

2022-02-20T11:00:00+01:00_2022-02-20T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée de Montmartre Adresse 12 rue cortot Ville Paris lieuville Musée de Montmartre Paris Departement Paris

Musée de Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite-atelier : Tout un cirque Musée de Montmartre 2022-02-20 was last modified: by Visite-atelier : Tout un cirque Musée de Montmartre Musée de Montmartre 20 février 2022 Musée de Montmartre Paris Paris

Paris Paris