VISITE + ATELIER TOTE BAG Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

VISITE + ATELIER TOTE BAG Maison Folie Hospice d’Havré, 9 mars 2022, Tourcoing. VISITE + ATELIER TOTE BAG

Maison Folie Hospice d’Havré, le mercredi 9 mars à 14:00

A la suite de la visite de l’exposition _**Arts de l’Islam, un passé pour un présent**_, explorez les nouveaux motifs découverts à travers un atelier de peinture sur tissu et créez votre tote bag personnalisé ! La découverte des œuvres présentées dans l’exposition permettra de s’approprier les formes des objets, leurs décors et les motifs représentés pour comprendre l’univers artistique des arts de l’Islam.

2.65€ / personne

Parent – enfant à partir de 8 ans / Durée 1h30 / 2,65 € par personne Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Departement Nord

Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

VISITE + ATELIER TOTE BAG Maison Folie Hospice d’Havré 2022-03-09 was last modified: by VISITE + ATELIER TOTE BAG Maison Folie Hospice d’Havré Maison Folie Hospice d'Havré 9 mars 2022 Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord