Visite atelier « Tissage au musée »

2022-12-29 10:30:00 – 2022-12-29 11:45:00

Finistère Après une courte visite sur le lin (adaptée aux enfants), les participants réaliseront leur propre tissage décoratif ! Conseillé dès 6 ans – 4,50 euros par personne

Réservation obligatoire au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com au plus tard la veille de l’animation Musée de la Fraise et du Patrimoine 12 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

