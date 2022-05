VISITE-ATELIER : TERRE À TERRE

La céramique est souvent abondante dans un musée archéologique. De la vaisselle de tous les jours à la vaisselle prestigieuse, en passant par les amphores pour transporter ou conserver les denrées alimentaires, les urnes pour les cendres des défunts, découvrez combien les formes et les usages de la terre cuite sont multiples. Après la visite commentée, chacun est amené à fabriquer sa lampe à huile. À noter : atelier pouvant être salissant, merci de prévoir un tablier. Visite commentée suivie d'un atelier de fabrication.

