Visite-atelier pour les relais médico-sociaux, du handicap et de la maladie Palais de Tokyo Paris, jeudi 25 avril 2024.

Visite-atelier pour les relais médico-sociaux, du handicap et de la maladie Venez découvrir les nouvelles expositions et les ateliers MÊA dans le hamo ! Jeudi 25 avril, 14h30 Palais de Tokyo Gratuit sur inscription

Les relais médico-sociaux sont invités à découvrir l’exposition Toucher l’insensé, inspirée de la psychothérapie institutionnelle et à expérimenter l’atelier Mieux-Être par l’Art « Chiffonner le monde ».

À partir du papier on construit, on entortille, on chiffonne, on plie et on laisse apparaître des formes qui s’empilent, se caressent et s’écrasent. Un théâtre d’ombres laisse découvrir ce monde chiffonné pour créer de nouvelles formes et de nouvelles histoires.

Palais de Tokyo 13 Av. du Président Wilson, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France 01 47 23 54 01 https://palaisdetokyo.com/

