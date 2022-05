Visite-atelier “Points par points” au Musée d’Art et d’Archéologie

Visite-atelier “Points par points” au Musée d’Art et d’Archéologie, 13 juillet 2022, . Visite-atelier “Points par points” au Musée d’Art et d’Archéologie

2022-07-13 – 2022-07-13 5 5 Réaliser un tableau ne se fait pas en un jour ; quoique… Les artistes ont tous leur propre technique de création, qui leur permet notamment de se différencier. Thomas Couture, Séraphine ou encore Bauchant : autant d’artistes, autant de manières de faire ! En atelier, les enfants exécuteront pas à pas un dessin, pour faire « comme un artiste » avec le crayon, le fusain puis la peinture. 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Réservation conseillée Réaliser un tableau ne se fait pas en un jour ; quoique… Les artistes ont tous leur propre technique de création, qui leur permet notamment de se différencier. Thomas Couture, Séraphine ou encore Bauchant : autant d’artistes, autant de manières de faire ! En atelier, les enfants exécuteront pas à pas un dessin, pour faire « comme un artiste » avec le crayon, le fusain puis la peinture. 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Réservation conseillée musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Activites/Jeune-public Réaliser un tableau ne se fait pas en un jour ; quoique… Les artistes ont tous leur propre technique de création, qui leur permet notamment de se différencier. Thomas Couture, Séraphine ou encore Bauchant : autant d’artistes, autant de manières de faire ! En atelier, les enfants exécuteront pas à pas un dessin, pour faire « comme un artiste » avec le crayon, le fusain puis la peinture. 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Réservation conseillée Schryve dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville