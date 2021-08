Visite atelier – Plume ou calame ? Daoulas, 6 août 2021, Daoulas.

Visite atelier – Plume ou calame ? 2021-08-06 14:30:00 – 2021-08-06 16:00:00 Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église

Daoulas Finistère Daoulas

Si les histoires se racontent au coin du feu, elles naissent et se transmettent aussi sur des pages noircies d’encre. Alors parlons d’amour mais surtout écrivons-le !

Il ne reste alors qu’à choisir entre la plume et le calame pour vous initier, en famille, à la calligraphie arabe… Avec les multiples façons de dire et d’écrire le sentiment amoureux dans le monde oriental, c’est toute la richesse et la complexité de ce sentiment qui s’exprime, ainsi que la fibre artistique de chacun.

Public : Famille

Type : Visite-atelier

Niveau : Famille de 7 à 17 ans

Durée : 1h30

Prix : Tarif d’entrée + 1€/pers‎

• Réservation obligatoire‎

mediation.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39

Si les histoires se racontent au coin du feu, elles naissent et se transmettent aussi sur des pages noircies d’encre. Alors parlons d’amour mais surtout écrivons-le !

Il ne reste alors qu’à choisir entre la plume et le calame pour vous initier, en famille, à la calligraphie arabe… Avec les multiples façons de dire et d’écrire le sentiment amoureux dans le monde oriental, c’est toute la richesse et la complexité de ce sentiment qui s’exprime, ainsi que la fibre artistique de chacun.

Public : Famille

Type : Visite-atelier

Niveau : Famille de 7 à 17 ans

Durée : 1h30

Prix : Tarif d’entrée + 1€/pers‎

• Réservation obligatoire‎

dernière mise à jour : 2021-06-25 par