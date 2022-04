Visite-atelier photo : Horizons microcosmiques Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Visite-atelier photo : Horizons microcosmiques Villeneuve-lès-Avignon, 23 avril 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Visite-atelier photo : Horizons microcosmiques Montée du Fort Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

2022-04-23 – 2022-04-23 Montée du Fort Abbaye Saint-André

Villeneuve-lès-Avignon Gard EUR 9 9 Une expérience avec votre appareil photo ou smartphone à ne pas manquer, avec le photographe Bernard Tribondeau, dans les jardins de l’Abbaye.

Thème : Horizons microcosmiques, le minuscule comme horizon créatif pour des paysages macro-photographiés. info@abbayesaintandre.fr +33 4 90 25 55 95 http://www.abbayesaintandre.fr/ Montée du Fort Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Adresse Montée du Fort Abbaye Saint-André Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Montée du Fort Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon Departement Gard

Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-avignon/

Visite-atelier photo : Horizons microcosmiques Villeneuve-lès-Avignon 2022-04-23 was last modified: by Visite-atelier photo : Horizons microcosmiques Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 23 avril 2022 gard Villeneuve-lès-Avignon

Villeneuve-lès-Avignon Gard