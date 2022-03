Visite-atelier “Peignons la fanfare !” Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis Oise Senlis 5 5 La chasse à courre est ponctuée par des fanfares sonnées à la trompe qui racontent ce qui se déroule. Elles donnent le rythme, renseignent les chasseurs et offrent une toute autre dimension à la chasse. Lors de cette visite musicale, les enfants apprendront à les reconnaître. En atelier, les enfants représenteront ce qu’ils entendent : à l’aide de multiples matériaux, ils retranscriront les sons des fanfares de vénerie. 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

