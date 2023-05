Visite-atelier : Paris sur l’eau Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 20 mai 2023, Paris.

Le vendredi 25 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 02 août 2023

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Découvrez la relation des Parisiens et Parisiennes avec la Seine.

Paris et la Seine, Paris ses puits et ses fontaines…Au fil de l’eau, venez découvrir la vie des Parisiens

et des Parisiennes aux cours du temps et leur relation particulière au fleuve. Après la visite, en atelier, les enfants seront amenés

à se réapproprier la Seine, ses ponts et ses quais.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101995096586>mStepTracking=true

La joute des mariniers entre le pont Notre-Dame er le pont au change (Nicolas Jean-Baptiste Raguenet)