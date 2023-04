Visite-atelier : Paris et ses incontournables Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite-atelier : Paris et ses incontournables Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 09 août 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 19 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 29 juillet 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 08 juillet 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 10 juin 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Venez découvrir les œuvres incontournables du musée Carnavalet Découvrez les collections du musée à travers ses œuvres incontournables. L’activité se poursuit par la création d’une carte postale souvenir, inspirée de la vie parisienne et des œuvres du musée. Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101954583463>mStepTracking=true

