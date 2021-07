Besançon Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon Besançon, Doubs Visite-atelier Papier Craie Roche pour les 7-12 ans Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite-atelier Papier Craie Roche pour les 7-12 ans Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Besançon. Visite-atelier Papier Craie Roche pour les 7-12 ans

du vendredi 30 juillet au vendredi 27 août à Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon

Papier craie roche —————— ### Dessin à la craie sèche Avez-vous vu danser ce chien en patins à roulettes électriques au bord de la piscine ?! Qui est ce serpent masqué boxant le ciel les jours de marché ? Venez-vous amuser avec les mots et les couleus autour de l’univers insolite de Juliette Roche. Jeux littéraires et découverte poétique de la technique de la craie sèche. – Vendredi 30 juillet – Mercredi 4 août – Mercredi 11 août – Vendredi 13 août – Mercredu 18 août – Mercredi 25 août – Vendredi 27 août Durée : 2h environ 5€ par enfant Sur inscription

Visite-atelier autour de la collection temporaire Juliette Roche, l'insolite.

