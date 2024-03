Visite-Atelier « Osiris Végétant » au Musée Champollion de Figeac Place Champollion Figeac, vendredi 12 avril 2024.

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !

Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !

Rendez-vous et inscription obligatoire, jauge limitée pour les de 7à 12 ans).

Visite jeu enfant Musée Champollion

Ces visites sont interactives ; elles alternent

– des recherches menées par les enfants parmi les objets et documents exposés

Ces actions menées en direction du jeune public ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’écriture, de leur permettre de s’ouvrir à d’autres civilisations et tout simplement de découvrir un musée. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 11:00:00

fin : 2024-04-12

Place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde

Figeac 46100 Lot Occitanie

