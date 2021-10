Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Visite-atelier Mon portrait du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite-atelier Mon portrait du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray, 27 octobre 2021, Saint-Léger-sous-Beuvray. Visite-atelier Mon portrait du Beuvray 2021-10-27 – 2021-10-27 Musée de Bibracte D274

Au fil l'exposition, venez découvrir un portrait à plusieurs mains, résultat de la compulsion de disciplines aussi variées que l'archéologie, la géographie ou la photographie. Le territoire du Beuvray s'y découvre façonné par des millénaires d'occupation humaine et illustre l'accélération saisissante des techniques d'exploitation au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Dans la continuité de la visite, nous vous proposons une initiation à la démarche archéologique à partir d'objets métalliques issus de prospections aux abords du Beuvray. Saurez-vous les reconnaître, identifier leur fonction ? Que ces objets nous racontent-ils des activités qui avaient lieu sur ces sites ? Des couples de photographies inédites, anciennes et récentes, clôturent cette visite-atelier, fort de votre nouvel œil sur le paysage, quelles informations pouvez-vous en tirer ? Quelles sont vos sensations face à l'évolution des paysages ? Durée 2h. Réservation obligatoire. +33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/activite/mon-portrait-du-beuvray

