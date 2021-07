Besançon Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon Besançon, Doubs Visite-atelier modelage à l’argile : A l’aise, glaise ! pour les 3-6 ans Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

du vendredi 23 juillet au mercredi 8 septembre à Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

_A l’aise, glaise !_ ——————– ### Manipulation & modelage Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures du musée et manipulation de moulages d’argile. – Vendredi 23 juillet – Lundi 9 août – Lundi 30 août – Mercredi 8 septembre Durée : 1h30 environ 5€ par enfant **Sur inscription**

Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon 1 place de la Révolution Besançon République Doubs

2021-07-23T14:15:00 2021-07-23T16:15:00;2021-08-09T14:15:00 2021-08-09T16:15:00;2021-08-30T14:15:00 2021-08-30T16:15:00;2021-09-08T14:15:00 2021-09-08T16:15:00

