Cet évènement est passé Visite-atelier : Mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite-atelier : Mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 08 juillet 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce Partez en

exploration comme un véritable archéologue pour découvrir les vestiges de

l’ancienne ville de Lutèce et comprendre comment les traces d’une ancienne

civilisation sont conservées. Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101953200240>mStepTracking=true

Crypte archéologique de l’île de la Cité Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Crypte archéologique de l'île de la Cité Adresse Place Jean-Paul II Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris

Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/