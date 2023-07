Visite-atelier : Médaille en partage Musée Carnavalet – histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Visite-atelier : Médaille en partage Musée Carnavalet – histoire de Paris Paris
Le mardi 22 août 2023

de 10h00 à 11h30

Le mardi 18 juillet 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. payant

Découvrez le musée Carnavalet et repartez avec votre médaille d’équipe en poche… En vous inspirant du projet de médaille à partager de Philippe Starck

pour les Jeux Olympiques de 2024, créez à plusieurs votre propre

médaille parisienne. Après la découverte des monuments et symboles

parisiens dans les œuvres du musée, choisissez ceux qui orneront la

médaille de votre équipe. Musée Carnavalet – histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102071633746>mStepTracking=true

