Paulx Loire-Atlantique Découvrez la fabrication des sacs et accessoires en cuir.

Présentation des outils, du vocabulaire métier, des matières et démonstrations de patronage avec montage d’articles en cuir. Atelier ouvert à la visite dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art perrine.renaudineau@masmaroquinerie.fr https://www.masmaroquinerie.fr/ Découvrez la fabrication des sacs et accessoires en cuir.

