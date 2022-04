Visite atelier “Les Miss Terres” Préporché Préporché Catégories d’évènement: 58360

Préporché 58360 Préporché EUR 1.5 1.5 Atelier collectif de 2 céramistes d’art situé dans le Morvan, dans la Nièvre. Création de pièces uniques en grès. Maïa explore le thème du Japon et Naïs celui des océans.

Inscription à l’Office de tourisme au 03 86 30 43 10, au plus tard la veille avant 17h , 1.50€/personne Atelier collectif de 2 céramistes d’art situé dans le Morvan, dans la Nièvre. Création de pièces uniques en grès. Maïa explore le thème du Japon et Naïs celui des océans.

Lieu Préporché Adresse Atelier les Miss terres 566, le Moulin des Cannelles Ville Préporché

