Brest Finistère Les artistes en herbe sont les bienvenus au musée ! Permettant une approche sensible des œuvres, les visites sont suivies d’un atelier de pratique artistique, laissant libre cours à leur imagination. Les enfants repartent avec leur création ! Pour les enfants de 7 à 10 ans.

Durée : 1h30. Sur réservation au musée des beaux-arts

Enfants non accompagnés.

