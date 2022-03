Visite-atelier “Le trajet des plantes médicinales” Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Rhône

Visite-atelier “Le trajet des plantes médicinales” Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, 4 juin 2022, Belleville-en-Beaujolais. Visite-atelier “Le trajet des plantes médicinales”

Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, le samedi 4 juin à 14:30

Visite guidée du jardin de simples, du grenier et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu suivie d’un atelier jardinage. Animée par un membre de l’association de l’Albarelle et une médiatrice de l’Hôtel-Dieu. Pour les enfants. Sur inscription. De leur plantation à leur utilisation, suivez le trajet des plantes médicinales à l’Hôtel-Dieu. Visite guidée suivie d’un atelier jardinage. Pour les enfants. Sur inscription. Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 68 rue de la république 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais, Rhône Autres Lieu Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Adresse 68 rue de la république 69220 Belleville-en-Beaujolais Ville Belleville-en-Beaujolais lieuville Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Departement Rhône

Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-en-beaujolais/

Visite-atelier “Le trajet des plantes médicinales” Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 2022-06-04 was last modified: by Visite-atelier “Le trajet des plantes médicinales” Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu 4 juin 2022 Belleville-en-Beaujolais Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais Rhône