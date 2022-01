Visite-atelier: le Théâtre d’ombres Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite-atelier: le Théâtre d’ombres Musée de Montmartre, 23 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 février 2022

de 15h00 à 16h30

payant

Plongez dans la Belle Epoque en participant à un véritable petit spectacle autour des artistes qui ont vécu sur la Butte. Vous réaliserez dans un premier temps vos silhouettes pour pouvoir ensuite créer votre spectacle et le jouer devant vos camarades ! Imaginez-vous en plein coeur du cabaret du Chat Noir ! Les ateliers auront lieu les dimanches à 11h, et les mercredis durant les vacances scolaires. Le médiateur culturel propose une visite de 30 min des collections ou de l’exposition temporaire selon la thématique de l’atelier. Les enfants réalisent ensuite une production artistique durant 1h. Musée de Montmartre 12 rue cortot Paris 75018 Contact : 01 49 25 89 42 jeunepublic@museedemontmartre.fr Atelier

Musée de Montmartre
12 rue cortot
Paris

