Visite-atelier : Le musée dans ta poche Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Visite-atelier : Le musée dans ta poche Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 1 avril 2023, Paris. Le mercredi 16 août 2023

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 19 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 6 ans. payant

Découvrez le musée Carnavalet et repartez avec votre musée de poche Comme une malle qui protège des trésors, le musée s’ouvre pour donner à voir ses chefs-d’œuvre aux yeux de tous. Après une visite qui montre comment le musée développe son récit autour de l’histoire de Paris, les participants réalisent leur petit musée de poche. Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101954583465>mStepTracking=true

Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Carnavalet - Histoire de Paris Adresse 16 rue des Francs-Bourgeois Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée Carnavalet - Histoire de Paris Paris

Musée Carnavalet - Histoire de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite-atelier : Le musée dans ta poche Musée Carnavalet – Histoire de Paris 2023-04-01 was last modified: by Visite-atelier : Le musée dans ta poche Musée Carnavalet – Histoire de Paris Musée Carnavalet - Histoire de Paris 1 avril 2023 Musée Carnavalet - Histoire de Paris Paris Paris

Paris Paris