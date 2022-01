Visite atelier : L’art des empreintes Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Visite atelier : L’art des empreintes Abbeville, 9 février 2022, Abbeville. Visite atelier : L’art des empreintes Abbeville

2022-02-09 10:00:00 – 2022-02-09 11:30:00

Abbeville Somme Abbeville 5 5 Venez découvrir l’exposition « Jean Sgard (1891-1966). Orfèvre et graveur à Abbeville » et participez à un atelier de linogravure. À la clef, la réalisation d’une fresque. En pratique : 5 € / enfant – Âge : de 7 ans à 11 ans – Rendez-vous à l’accueil du Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin Durée : 1h30

Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 Venez découvrir l’exposition « Jean Sgard (1891-1966). Orfèvre et graveur à Abbeville » et participez à un atelier de linogravure. À la clef, la réalisation d’une fresque. En pratique : 5 € / enfant – Âge : de 7 ans à 11 ans – Rendez-vous à l’accueil du Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin Durée : 1h30

Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr +33 3 22 20 29 69 Venez découvrir l’exposition « Jean Sgard (1891-1966). Orfèvre et graveur à Abbeville » et participez à un atelier de linogravure. À la clef, la réalisation d’une fresque. En pratique : 5 € / enfant – Âge : de 7 ans à 11 ans – Rendez-vous à l’accueil du Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin Durée : 1h30

Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 © Patrick Absalon

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Visite atelier : L’art des empreintes Abbeville 2022-02-09 was last modified: by Visite atelier : L’art des empreintes Abbeville Abbeville 9 février 2022 Abbeville Somme

Abbeville Somme