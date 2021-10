Les Arques Les Arques Les Arques, Lot Visite-Atelier “Land Art” en Forêt au Musée Zadkine des Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Les Arques Lot 1.5 1.5 EUR Visite en deux temps :

– Découverte de la salle des grands bois sculptés.

– Atelier “Land Art” en forêt : création d’une œuvre collective en forêt à partir d’éléments naturels. A partir de 6 ans.

Chaussures de marche recommandées.

Durée 2h. Sur réservation au 05 65 22 83 37

Jauge limitée à 8 enfants accompagnés d’un adulte chacun.

