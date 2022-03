Visite – atelier : la volière aux oiseaux (7-11 ans) Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Les oiseaux aux mille couleurs de Jochen Gerner ont fait leur entrée au Carmel – Maison de patrimoine. Venez les voir et venez créer des oiseaux artistiques. Les meilleures créations seront affichées dans l'exposition du Carmel-Maison du patrimoine. ©JOCHEN GERNER, 155, Mangeur de poivre, 2020, feutre sur papier

