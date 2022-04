VISITE-ATELIER LA MAISON DU SOLDAT LOUIS

VISITE-ATELIER LA MAISON DU SOLDAT LOUIS, 22 avril 2022, . VISITE-ATELIER LA MAISON DU SOLDAT LOUIS

2022-04-22 – 2022-04-22 Certains s’en souviennent peut-être, en 2018 le Centre d’histoire du Mémorial 14-18 a accueilli l’installation de Délit Maille “Wool War One” qui mettait en scène des petits soldats de laine. Louis est celle que le Centre d’histoire a adopté. Aujourd’hui, l’équipe du Centre d’histoire a décidé de vous raconter son histoire : Louis part à la guerre et découvre, en rentrant chez lui, à la fin du conflit, sa maison en ruines. Aidez Louis à reconstruire sa maison. En mode architecte ! Certains s’en souviennent peut-être, en 2018 le Centre d’histoire du Mémorial 14-18 a accueilli l’installation de Délit Maille “Wool War One” qui mettait en scène des petits soldats de laine. Louis est celle que le Centre d’histoire a adopté. Aujourd’hui, l’équipe du Centre d’histoire a décidé de vous raconter son histoire : Louis part à la guerre et découvre, en rentrant chez lui, à la fin du conflit, sa maison en ruines. Aidez Louis à reconstruire sa maison. dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville