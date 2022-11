Visite-atelier: jeu de l’oie Musée Carnavalet Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite et atelier au sein du Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Thème : la ville de Paris. A vos crayons ! Avec notre plasticienne, les élèves découvrent les monuments des arrondissements de Paris, esquissent des œuvres et créent leur propre jeu de l’oie illustré par leurs dessins. A partir de 7 ans Durée : 2h00 Musée Carnavalet 23 rue de Sévigné 74004 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101792493075

