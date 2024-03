Visite atelier Jeanne Andrieu (céramiste) Journées Européennes des Métiers d’Art Jeanne Andrieu Romans-sur-Isère, samedi 6 avril 2024.

Visite atelier Jeanne Andrieu (céramiste) Journées Européennes des Métiers d’Art Jeanne Andrieu Romans-sur-Isère Drôme

Discussions et moments de partages autour du travail de Jeanne Andrieu et de ses méthodes de création autour de pièces modelées à la main, inspirées de plantes, des profondeurs marines et des mondes fantastiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Jeanne Andrieu 21 rue Mathieu de la Drôme

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Visite atelier Jeanne Andrieu (céramiste) Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-03-09 par Valence Romans Tourisme