Visite guidée du jardin de simples suivie d’un atelier jardinage. Animée par un membre de l’association de l’Albarelle. Pour les adultes. Sur inscription. Visite guidée du jardin de plantes médicinales suivie d’un atelier jardinage. Animée par un membre de l’association de l’Albarelle. Pour les adultes. Sur inscription. Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 68 rue de la république 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00

