2022-02-16 10:30:00 – 2022-02-16 14:30:00

Senlis Oise Les ex-voto sont des statuettes offertes aux dieux pour demander la réalisation de vœux : guérir d’une maladie, rester en bonne santé, protéger les animaux… De toutes les formes, de tous les matériaux, elles racontent en quelque sorte le vœu. Encore faut-il le reconnaître ! En atelier, les enfants construiront leurs propres petits ex-voto afin de voir se réaliser tous leurs souhaits. Horaires des ateliers:

-10h30 pour le 4-7 ans

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Activites/Jeune-public/Visites-ateliers-de-Fevrier

