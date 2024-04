VISITE ATELIER GASTRONOMIE JUIVE Béziers, dimanche 26 mai 2024.

VISITE ATELIER GASTRONOMIE JUIVE Béziers Hérault

Après une visite thématique dans le Musée juif, venez déguster de délicieux gâteaux servis avec du thé à la menthe et apprendre à préparer vos propres gâteaux. Vous repartirez avec les recettes et les préparations que vous aurez confectionnées sur place que vous n’aurez plus qu’à faire cuire à la maison.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:30:00

fin : 2024-05-26 16:30:00

19 Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

