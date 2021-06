Assier Assier Assier, Lot Visite Atelier : « Galiot et les garçons, à table ! » Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Assier Lot Assier 4 4 EUR Venez partager les règles de la chevalerie ! Dans une vaste maison accueillante, les chambres sont nombreuses, et l’organisation bien réglée pour nourrir de nombreuses personnes : c’est une question d’honneur d’offrir le gîte et de s’ouvrir aux nouvelles tendances, qu’il s’agisse du décor ou des arts de la table. Une animation qui conjugue visite et atelier de découverte d’une céramique venue d’Italie, la Majolique. Chaque participant est attendu pour recréer le service de table du maître des lieux, le célèbre Galiot de Genouillac, grand écuyer du roi François 1er. Parents indispensables !

De 5 à 26 ans Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Figeac et au Château d'Assier

