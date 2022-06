Visite-atelier familial « Vive le sapin peint ! »

2022-06-15 10:00:00 – 2022-06-15 Les enfants seront transportés jusqu’au 19e siècle par une guide costumée qui incarnera le personnage de Lisele. Celle-ci prépare un mariage, mais le peintre qui devait décorer les meubles des futurs mariés est tombé malade. Pour sauver le mariage, les enfants devront rechercher les motifs peints sur les meubles en sapin exposés pour s’en inspirer et réaliser un beau décor à l’aide de pochoirs et de tampons. Âge : 3-6 ans ; L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Durée : 1h15

Tarif : 5€

Places limitées. Réservations au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

