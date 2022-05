VISITE-ATELIER : FAITES-VOUS MENER PAR LE BOUT DU NEZ, 15 mai 2022, .

VISITE-ATELIER : FAITES-VOUS MENER PAR LE BOUT DU NEZ

2022-05-15 – 2022-05-15

6 6 EUR Pendant cette visite sensorielle, vous êtes amené à solliciter votre odorat pour découvrir les fragrances connues dans l’Antiquité. Après ce parcours dans le musée, un loto des odeurs vous est proposé : à vous de reconnaitre, à l’aveugle, le poivre (facile !) et d’autres épices, et de déterminer également si les Romains les utilisaient ou non pour cuisiner.

Laissez-vous guider par votre nez !

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://museedejublains.fr/

