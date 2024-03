Visite-atelier : « Et toi, comment tu bouges ? » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, mercredi 24 avril 2024.

Visite-atelier : « Et toi, comment tu bouges ? » 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans – Réservation conseillée Mercredi 24 avril, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Savais-tu qu’il y a 100 ans les femmes se baignaient dans un maillot de bain qui couvrait presque tout le corps ? Ou bien que les tenues des boxeurs se sont raccourcies et colorées ? Les tenues de sport n’ont eu de cesse d’évoluer ! Les enfants imagineront les vêtements des sportifs du futur.

Musée d’Art et d’Archéologie | 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

Loïc Cure