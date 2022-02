Visite Atelier et Présentation des activités Atelier 3000 Lusignan Catégories d’évènement: Lusignan

L’atelier ouvre ses portes le temps d’une visite pour vous présenter le lieu et l’association, son fonctionnement. Nous présenterons : – les stages, initiations et formations proposées : autonomie énergétique, savoir-faire artisanaux, low-tech. – les ateliers partagés pour le travail du bois et du métal, accessible aux particuliers, artisans ou autres professionnels – les projets en cours et les évolutions à venir pour l’atelier et l’association ! Pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir formateur, c’est aussi l’occasion de venir en discuter et de se rencontrer. Les visites commencent à l’heure indiquée, merci d’arriver avec un peu d’avance.

Ouvert au public, sur inscription (nous contacter par email)

