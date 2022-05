Visite-Atelier en Famille : “Les Sculptures cachées : bestiaire et animaux fantastiques !”

Visite-Atelier en Famille : “Les Sculptures cachées : bestiaire et animaux fantastiques !”, 11 juillet 2022, . Visite-Atelier en Famille : “Les Sculptures cachées : bestiaire et animaux fantastiques !”

2022-07-11 – 2022-07-11 EUR 8 8 Une expérience de visite en famille ! Après une découverte des sculptures cachées de la basilique, les familles seront invitées à créer leur animal fantastique !

8€ pour la famille (limité à 5 personnes) contact@tourisme-paraylemonial.com +33 3 85 81 10 92 Une expérience de visite en famille ! Après une découverte des sculptures cachées de la basilique, les familles seront invitées à créer leur animal fantastique !

8€ pour la famille (limité à 5 personnes) dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville