Visite Atelier en Famille : “Estampez-Coulez ! De l’Ecuyer à l’Artiste” Assier, 20 juillet 2022, Assier. Visite Atelier en Famille : “Estampez-Coulez ! De l’Ecuyer à l’Artiste” Assier

2022-07-20 – 2022-07-20

Assier Lot Durée : 2h30

Parents indispensables !

Les enfants de 5 ans peuvent être accueillis. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Figeac et au Château d’Assier Recherche dans Assier les traces d’un grand seigneur de la Renaissance, Galiot de Genouillac, grand écuyer du roi François Ier. Après avoir visité le château et l’église qu’il a fait construire, tu réaliseras en famille, selon la technique du moulage, une authentique frise d’images. Durée : 2h30

Assier

