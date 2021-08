Senlis Senlis 60300, Senlis Visite atelier: “En bulles” Senlis Senlis Catégories d’évènement: 60300

Senlis 60300 5 5 Les mangas et les bandes dessinées sont aujourd’hui des formats adorés par les petits comme les grands.

Mais savent-ils que leurs origines remontent aux livres de morales du XIXe siècle ?

Sur les traces d’Ysengrin et Renart, les enfants apprendront les sources de la littérature enfantine.

En atelier, les enfants illustreront leur propre fable.

Horaires ateliers:

-10h30 pour le 4-7 ans

