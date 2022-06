visite atelier du sabotier

2022-07-27 – 2022-07-27 de 10h à 12h dans son atelier, André Guérin saura retenir votre attention. Il réalise devant les visiteurs les différentes étapes de fabrication des sabots. Fabrication commentée d’un sabot avec du matériel ancien et finition à la main. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

