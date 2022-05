Visite-atelier du Musée dauphinois au jardin des Cairns Les jardins du musée dauphinois Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Les jardins du musée dauphinois, le dimanche 5 juin à 11:00 Gratuit sur inscription à partir du 19 mai 2022

Des jardins du musée à celui des Cairns, promenade pour découvrir et goûter les infusions des plantes aromatiques, suivie d’un atelier de création de sirops et de dégustation de limonades parfumées. Les jardins du musée dauphinois 30, rue Maurice Gignoux, 38031 Grenoble Cedex 01, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

