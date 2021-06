Le Mans Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Le Mans, Sarthe Visite-atelier de l’exposition temporaire « Clair comme du cristal, minéralogie du Massif armoricain » Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visite-atelier de l’exposition temporaire « Clair comme du cristal, minéralogie du Massif armoricain » Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Mans. Visite-atelier de l’exposition temporaire « Clair comme du cristal, minéralogie du Massif armoricain »

le samedi 3 juillet à Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans

L’exposition présente les minéraux d’exception du Massif armoricain, notamment des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. Elle a reçu le label d’exposition d’intérêt national de la part du ministère de la Culture. Ces minéraux proviennent des principales collections publiques et privées françaises. Les résultats de quatre siècles de prospection sont ainsi présentés, depuis des minéraux historiques extraits avant la Révolution française jusqu’aux découvertes contemporaines réalisées par des passionnés. Cette exposition est visible jusqu’au 29 mai 2022.

Sans inscription

Observer et tester, accompagné par un médiateur, pour connaitre toutes les propriétés des minéraux grâce Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:15:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:15:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Adresse 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Ville Le Mans lieuville Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Le Mans